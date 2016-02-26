Создание сайта на DataLife Engine (DLE)

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Закрыт2 заявки196 просмотров

Нужно создать сайт с нуля, настроить хостинг, установить DataLife Engine (DLE) и на него определенную тему, где нужно будет сделать некоторые изменения. Сейчас у меня сайт groovyon.ru плачу около 5 тыс. в месяц хостингу Unihost за выделенный сервер, но оправданные ли эти траты, нельзя было бы обойтись VPS? Где лучше купить новый сервер? И да, домен нужно также будет перенести на новый хостинг и сделать адрес groovyon.ru для нового сайта.

Пример ожидаемого результаты в плане работоспособности: http://yourcinema.tv, т.к. буду работать и с сериалами.

DLE
9 лет назад
alexander-naumov
Александр 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dimka_spb
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
37 отзывов(-9)
9 лет назад
$140
5 дней

Заявки фрилансеров

dimka_spb
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
37 отзывов(-9)
9 лет назад