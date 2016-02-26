Создание сайта на DataLife Engine (DLE)

Нужно создать сайт с нуля, настроить хостинг, установить DataLife Engine (DLE) и на него определенную тему, где нужно будет сделать некоторые изменения. Сейчас у меня сайт groovyon.ru плачу около 5 тыс. в месяц хостингу Unihost за выделенный сервер, но оправданные ли эти траты, нельзя было бы обойтись VPS? Где лучше купить новый сервер? И да, домен нужно также будет перенести на новый хостинг и сделать адрес groovyon.ru для нового сайта.

Пример ожидаемого результаты в плане работоспособности: http://yourcinema.tv, т.к. буду работать и с сериалами.