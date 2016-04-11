Правки шаблона WP и/или дальнейшая поддержка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки147 просмотров

Здравствуйте!

Нужно прикрутить Kama AJAX Postviews в нескольких местах на сайте + внести дополнительные правки в шаблон + объяснить, что было сделано (не в целях контроля, а для саморазвития).

Также требуется постоянная поддержка нескольких сайтов.

AJAXWordPress
9 лет назад
CyrruS
47 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

TinBoyko
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$25
1 день
Великолепно! Быстро, качественно - только положительное впечатление. Видно, что человек очень давно работает с WP, может реализовать любые хотелки (естественно, не бесплатно :о) ). Категорически рекомендую!
Очень радуюсь когда попадаются такие заказчики как Кирилл. Знает чего хочет, без лишних слов все четко и по делу. И в общении очень приятен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

TinBoyko
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад