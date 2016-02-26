Нужно сделать модуль на ДЛЕ 106 и привязать его к онлайн кинотеатру

Ребят здравствуйте. Недавно приобрёл шаблон для ДЛЕ и купил ВПС хостинг, мне помогли всё настроить и также сделали мне основной HTML 5 videojs плеер, в которий я вставлял силки на фильм. Все било супер пока заметил одну вещь дома с моим ип адресом все показывает супер, но когда человек заходит с другим ип я сам лично проверял с работы и у друга дома видео не показывает, помогите кто может как сделать так чтобы видео показывало с других ип адресов. по цене договаримся.