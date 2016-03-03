Здравствуйте! Нужно доработать подключение системы PAYU к сайту. Откликайтесь, пожалуйста те, кто знает и имеет опыт работы с этой системой. Проблема следующая: Некорректно работает адрес для приёма IPN уведомлений. ...
Python + Django, мелкие и не очень доработки.
Требуется программист для работы с python и django.
Пока мелкие задачки, с последующим расширением.
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