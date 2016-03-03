Python + Django, мелкие и не очень доработки.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки189 просмотров

Требуется программист для работы с python и django.

Пока мелкие задачки, с последующим расширением.

DjangoPython
9 лет назад
polkanov
Дмитрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и качественно. Нарекание не имею! Будем работать дальше.
Четко поставленные задачи! быстрая оплата, буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад