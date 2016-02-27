Здравствуйте! Нужно доработать подключение системы PAYU к сайту. Откликайтесь, пожалуйста те, кто знает и имеет опыт работы с этой системой. Проблема следующая: Некорректно работает адрес для приёма IPN уведомлений. ...
Устранить дубли страниц в чпу магазина на webasyst shop script
Магазин на Webasyst создает дубли. Пример:
категория http://www.site.ru/category/1/ имеет копию на http://www.site.ru/shop/category/1/ и т.д.
В итоге вместо 4 тыс. страниц сайта в базе Яндекса их 200 тыс.
Необходимо создать 301 редирект со всех страниц http://www.site.ru/shop/category/ на
http://www.site.ru/category/ и т.д. либо подцепить модуль аналогичный SEO PRO для Opencart .
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