Устранить дубли страниц в чпу магазина на webasyst shop script

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Закрыт1 заявка151 просмотр

Магазин на Webasyst создает дубли. Пример:

категория http://www.site.ru/category/1/ имеет копию на http://www.site.ru/shop/category/1/ и т.д.

В  итоге вместо 4 тыс. страниц сайта в базе Яндекса их 200 тыс.

Необходимо создать 301 редирект со всех страниц  http://www.site.ru/shop/category/ на

http://www.site.ru/category/ и т.д. либо подцепить модуль аналогичный SEO PRO для Opencart .

OpencartWebasyst
9 лет назад
AlexMich
59 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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