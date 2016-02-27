Нужно написать код для универсального парсера больших (более 20 Мбайт) файлов в формате yml. Программа может быть написана на php или perl. Главное условие - программа будет расположена на виртуальном хостинге и не должна перезагружать ...
Скрипт - чекер прокси
Основное.
Пхп или питон, предпочтительнее пхп.
Многопоточность.
Чекать типы прокси http/https/socks4/socks5
Прокси без пароля, с авторизацией по логину и паролю, с авторизацией по ip
Дополнительно.
Определение анонимности прокси, определение скорости прокси, определение типа прокси
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