Создание универсального парсера больших yml-файлов.

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  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок176 просмотров

Нужно написать код для универсального парсера больших (более 20 Мбайт) файлов в формате yml. Программа может быть написана на php или perl. Главное условие - программа будет расположена на виртуальном хостинге и не должна перезагружать сервер. Оформление не нужно, необходимо только код начинки. Данные будут грузиться в MySQL-базу. В дальнейшем возможно долговременное сотрудничество по парсингу сайтов и других проектов. Оплата в рублях по webmoney

MySQLPHP
9 лет назад
happinesstrees
Геннадий 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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