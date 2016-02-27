Создание универсального парсера больших yml-файлов.

Нужно написать код для универсального парсера больших (более 20 Мбайт) файлов в формате yml. Программа может быть написана на php или perl. Главное условие - программа будет расположена на виртуальном хостинге и не должна перезагружать сервер. Оформление не нужно, необходимо только код начинки. Данные будут грузиться в MySQL-базу. В дальнейшем возможно долговременное сотрудничество по парсингу сайтов и других проектов. Оплата в рублях по webmoney