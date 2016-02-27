Скрипт для изменения ссылок

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Закрыт1 заявка152 просмотра

Нужен скрипт, который бы подменял во всех ссылках такого вида (http://cpaggetti.com/ZULV/sub1/sub2/sub3/sub4/sub5) на странице sub1 на поисковый запрос по которому пришел пользователь.

Цена, сроки?

9 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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