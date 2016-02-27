Добрый день, Ищется человек, хорошо знакомый с WordPress API и способный квалифицированно перенести функционал с самописа на такую заготовку http://demo.powerthemes.club/themes/couponxl/ Для старта хочу перенести функционал добавления акции с сайта http://prosto-kupon.ru/ на ...
Скрипт для изменения ссылок
Нужен скрипт, который бы подменял во всех ссылках такого вида (http://cpaggetti.com/ZULV/sub1/sub2/sub3/sub4/sub5) на странице sub1 на поисковый запрос по которому пришел пользователь.
Цена, сроки?
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