Добрый день, Ищется человек, хорошо знакомый с WordPress API и способный квалифицированно перенести функционал с самописа на такую заготовку http://demo.powerthemes.club/themes/couponxl/ Для старта хочу перенести функционал добавления акции с сайта http://prosto-kupon.ru/ на ...
Система брони на сайт (делов на 3 часа)
Добрый день
Нужно сделать систему бронирования на сайте.
Все для этого уже есть и готовая форма присутствует.
Надо только подкрепить js или php код, чтоб метод пост отправлял сообщение а не выдавал ошибки.
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