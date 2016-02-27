Система брони на сайт (делов на 3 часа)

Добрый день

Нужно сделать систему бронирования на сайте.

Все для этого уже есть и готовая форма присутствует.

Надо только подкрепить js или php код, чтоб метод пост отправлял сообщение а не выдавал ошибки.

Забронировать столик

Здесь Вы можете зарезервировать столик

Забронировать