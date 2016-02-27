Интеграция POS системы c эквайрингом

Приветствую!

Для оффлайн магазина нужно в POS систему (написана на php) интегрировать возможность принятия оплаты по карте, через POS терминал

Сама POS система еще не куплена, но покупаться будет вот этот

http://codecanyon.net/item/stock-manager-advance-with-point-of-sale-module/5403161

Если у Вас есть опыт работы с POS системами, пишите

Зашита от ботов, в начале указать слово "SOP"

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