Добрый день, Ищется человек, хорошо знакомый с WordPress API и способный квалифицированно перенести функционал с самописа на такую заготовку http://demo.powerthemes.club/themes/couponxl/ Для старта хочу перенести функционал добавления акции с сайта http://prosto-kupon.ru/ на ...
Скрипт внутренней перелинковки
Нужен скрипт для простановки внутренних ссылок на сайтах.
Создаем проект, загружаем в него рекомендации о том с каких страниц нужно
проставлять ссылки. Запустили обработку которая подбирает по несколько
страниц для перелинковки. Подготовили выгрузку на сайт(выгрузка
наподобие как скрипт у sape, т.е. папка с файлами заливающаяся на сервер
и получающая данные по ссылкам для проекта).
В видео все намного понятнее и подробнее-) https://yadi.sk/i/g8p3JGBfpbge5
Предлагайте вашу цену и сроки
Заявки фрилансеров
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