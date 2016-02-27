Скрипт внутренней перелинковки

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Нужен скрипт для простановки внутренних ссылок на сайтах.

Создаем проект, загружаем в него рекомендации о том с каких страниц нужно

проставлять ссылки. Запустили обработку которая подбирает по несколько

страниц для перелинковки. Подготовили выгрузку на сайт(выгрузка

наподобие как скрипт у sape, т.е. папка с файлами заливающаяся на сервер

и получающая данные по ссылкам для проекта).

В видео все намного понятнее и подробнее-) https://yadi.sk/i/g8p3JGBfpbge5

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9 лет назад
leonidas
Леонид 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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