Создание рулетки.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется создать рулетку, которая каждый день, в одно и тоже время будет выбирать одного из участников сайта. Она не должна повторяться. 

Так же требуется отслеживание счета участника проэкта, если со счета участника не было совершено перевода с начала наступления новых суток, то участник в рулетке не учасвствует. Разумеется информация о том, кого выбрала рулетка. 

У меня должна быть возможность добавления информации о выбранных рулеткой участниках. 

9 лет назад
Shelest2016
Павел 
32 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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