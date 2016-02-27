Создание рулетки.

Требуется создать рулетку, которая каждый день, в одно и тоже время будет выбирать одного из участников сайта. Она не должна повторяться.

Так же требуется отслеживание счета участника проэкта, если со счета участника не было совершено перевода с начала наступления новых суток, то участник в рулетке не учасвствует. Разумеется информация о том, кого выбрала рулетка.

У меня должна быть возможность добавления информации о выбранных рулеткой участниках.