Не переходит на страницу плагина Wordpress

Имеется плагин рейтинга сообществ на вордпресс для 1 сайта, все работает как надо.

Решил поставить тот же плагин на другой сайт. На новом сайте все работает, кроме кликабельности ссылок в таблице рейтинга (при нажатии на название открывается страница 404, а не страница с сообществом).

Думаю проблема в том, что вордпресс на старом сайте был не в корневой папке, а на новом сайте в корневой, соотвественно в плагине прописан другой адрес.

Нужно поправить данную проблему. Сразу предлагать примерную цену и сроки.