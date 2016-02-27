Не переходит на страницу плагина Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок133 просмотра

Имеется плагин рейтинга сообществ на вордпресс для 1 сайта, все работает как надо.

Решил поставить тот же плагин на другой сайт. На новом сайте все работает, кроме кликабельности ссылок в таблице рейтинга (при нажатии на название открывается страница 404, а не страница с сообществом).

Думаю проблема в том, что вордпресс на старом сайте был не в корневой папке, а на новом сайте в корневой, соотвественно в плагине прописан другой адрес.

Нужно поправить данную проблему. Сразу предлагать примерную цену и сроки.

WordPress
9 лет назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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