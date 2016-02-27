Агрегатор вакансий на Yii

Нужен программист (не студия!!), который отлично знает Yii и давно работать в Yii2. Проект высоконагруженный.

Отмечаясь подробно расскажите о своем опыте и давно ли работаете с Yii, какие высоконагруженные проекты создавали?

ТЗ и требования к архитектуре проекта будут предоставлены, дизайн тоже наш, от вас грамотный код и быстрая реализация.

Писать только тем, кто использует Yii давно и может применять весь его богатый функционал и возможности!