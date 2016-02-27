Агрегатор вакансий на Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок141 просмотр

Нужен программист (не студия!!), который отлично знает Yii и давно работать в Yii2. Проект высоконагруженный.    

Отмечаясь подробно расскажите о своем опыте и давно ли работаете с Yii, какие высоконагруженные проекты создавали?    

ТЗ и требования к архитектуре проекта будут предоставлены, дизайн тоже наш, от вас грамотный код и быстрая реализация. 

Писать только тем, кто использует Yii давно и может применять весь его богатый функционал и возможности!

Yii
9 лет назад
lionz78
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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