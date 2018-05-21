✓ Проектирование сайтов и приложений любой сложности ✓ Составление технического задания ✓ Тестирование

Разработаю качественный прототип для вашего сайта.

Вы получаете продуманные прототипы страниц. Я изучаю вашу нишу, целевую аудиторию и конкурентов, провожу глубокий анализ, поэтому ваш сайт будет лучшим. Выбираю функционал, который больше всего подходит под Ваши задачи, и будет давать проекту высокую конверсию.

Стоимость – 990 рублей (за 1 страницу до 3х блоков на странице+шапка+подвал), при условии наличия структуры страницы или ТЗ. Если блоков на странице больше, то каждый новый блок – 390 рублей/блок.

Если у вас нет мыслей, как все расположить и что там вообще должно быть, то я могу вам в этом помочь и разработать структуру страницы.

Также разрабатываю технические задания для сайтов.

В портфолио представлена часть работ. Также занимаюсь разработкой прототипов мобильных приложений и интерфейсов. Мой опыт в проектирование почти 20 лет.

Скайп: me-lionz

Почта: [email protected]