Нужен креативный дизайнер для серии мини-лендингов. Задача - по прототипу разработка уникальный мини лендинг (максимум 2 экрана). Отмечайтесь и указывайте свою цену за мини-лендинг до двух экранов
Разработаю качественный прототип для вашего сайта.
Вы получаете продуманные прототипы страниц. Я изучаю вашу нишу, целевую аудиторию и конкурентов, провожу глубокий анализ, поэтому ваш сайт будет лучшим. Выбираю функционал, который больше всего подходит под Ваши задачи, и будет давать проекту высокую конверсию.
Стоимость – 990 рублей (за 1 страницу до 3х блоков на странице+шапка+подвал), при условии наличия структуры страницы или ТЗ. Если блоков на странице больше, то каждый новый блок – 390 рублей/блок.
Если у вас нет мыслей, как все расположить и что там вообще должно быть, то я могу вам в этом помочь и разработать структуру страницы.
Также разрабатываю технические задания для сайтов.
В портфолио представлена часть работ. Также занимаюсь разработкой прототипов мобильных приложений и интерфейсов. Мой опыт в проектирование почти 20 лет.
Скайп: me-lionz
Почта: [email protected]
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