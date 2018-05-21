lionz78

Николай lionz78

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#10003; Проектирование сайтов и приложений любой сложности &#10003; Составление технического задания &#10003; Тестирование

Разработаю качественный прототип для вашего сайта. 

Вы получаете продуманные прототипы страниц. Я изучаю вашу нишу, целевую аудиторию и конкурентов, провожу глубокий анализ, поэтому ваш сайт будет лучшим. Выбираю функционал, который больше всего подходит под Ваши задачи, и будет давать проекту высокую конверсию. 

Стоимость – 990 рублей (за 1 страницу до 3х блоков на странице+шапка+подвал), при условии наличия структуры страницы или ТЗ. Если блоков на странице больше, то каждый новый блок – 390 рублей/блок. 

Если у вас нет мыслей, как все расположить и что там вообще должно быть, то я могу вам в этом помочь и разработать структуру страницы. 

Также разрабатываю технические задания для сайтов. 

В портфолио представлена часть работ. Также занимаюсь разработкой прототипов мобильных приложений и интерфейсов. Мой опыт в проектирование почти 20 лет. 

Скайп: me-lionz 

Почта: [email protected]

Отзывы фрилансеров

mida_mao
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
9 баллов
10 лет назад
Программа, которая будет разбивать тексты в Экселе на 2 разные ячейки
Все прошло нормально. Оплата в срок.
Все понравилось. Заказ сделал быстро.
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