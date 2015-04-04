Андрей справился с поставленной задачей ОТЛИЧНО! В процессе работы возникли некоторые разногласия по ТЗ, которые, в процессе конструктивного диалога, были улажены и работа выполнена! Рекомендую Андрея как порядочного исполнителя. Быстро, качественно. Даёт "гарантию производителя" на недочёты выявленные в работе на протяжении всего периода использования программы;)