mida_mao
ТЕХНОЛОГИИ:
- Delphi 7
- Embarcadero Delphi XE5
- Adobe Photoshop, Adobe Flash
- AutoPlay Media Studio
Создание программного обеспечения, баз данных. Написание хелпов для разрабатуемых программ в формате: HLP, CHM.
Работа в своих программах с такими форматами документов: MDB, DOC/DOCX, XLS/XLSX, CSV, XML, INI.
Парсинг данных, работа с регулярными выражениями.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
10 лет назад
Быстро, качественно было найдено решение моей проблемы. Общительный, Коммуникабельный подход к клиенту. Всем рекомендую, как профессионального специалиста!
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Программа основную свою задачу выполнила. Програмист очень быстро ее сделал, больше времени потратили на обсуждение ТЗ. Всегда был на связи. Рекомендую
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Хороший заказчик. Оплата в срок но.... При выполнении заказа возникли проблемы из-за настроек операционной системы заказчика. Что в последствии повлеяло на роботу.
$20
10 баллов
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Андрей справился с поставленной задачей ОТЛИЧНО! В процессе работы возникли некоторые разногласия по ТЗ, которые, в процессе конструктивного диалога, были улажены и работа выполнена! Рекомендую Андрея как порядочного исполнителя. Быстро, качественно. Даёт "гарантию производителя" на недочёты выявленные в работе на протяжении всего периода использования программы;)
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Все прошло супер. Отличный заказчик. Оплата в срок. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!
$5
10 баллов
10 лет назад
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Ответный отзыв
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