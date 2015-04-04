mida_mao

Андрей mida_mao

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
mida_mao

ТЕХНОЛОГИИ:

 - Delphi 7

 - Embarcadero Delphi XE5

 - Adobe Photoshop, Adobe Flash

 - AutoPlay Media Studio

Создание программного обеспечения, баз данных.  Написание хелпов для разрабатуемых программ в формате: HLP, CHM. 

Работа в своих программах с такими  форматами документов: MDB, DOC/DOCX, XLS/XLSX, CSV, XML, INI.

Парсинг данных, работа с регулярными выражениями.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Igrokxpx
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Помощь с регулярными выражениями
Быстро, качественно было найдено решение моей проблемы. Общительный, Коммуникабельный подход к клиенту. Всем рекомендую, как профессионального специалиста!
Четкое ТЗ. Оплата в срок. Всегда на связи. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
OKB
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Программа
Очень качественная работа. Чёткое соблюдение сроков, проработка деталей. Рекомендую!
Четкая постановка задачи. На связи всегда. Оплата вовремя. Рекомендую!!!!!
Ответный отзыв
ronkos
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
9 баллов
10 лет назад
Необходима программа для открытия файлов с задержкой
Программа основную свою задачу выполнила. Програмист очень быстро ее сделал, больше времени потратили на обсуждение ТЗ. Всегда был на связи. Рекомендую
Хороший заказчик. Оплата в срок но.... При выполнении заказа возникли проблемы из-за настроек операционной системы заказчика. Что в последствии повлеяло на роботу.
Ответный отзыв
miko77
46 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Простой обработчик прайс-листов
Андрей справился с поставленной задачей ОТЛИЧНО! В процессе работы возникли некоторые разногласия по ТЗ, которые, в процессе конструктивного диалога, были улажены и работа выполнена! Рекомендую Андрея как порядочного исполнителя. Быстро, качественно. Даёт "гарантию производителя" на недочёты выявленные в работе на протяжении всего периода использования программы;)
Все прошло супер. Отличный заказчик. Оплата в срок. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!
Ответный отзыв
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов
$5
10 баллов
10 лет назад
Макрос для веделения последнего значения в отдельный столбец
Андрей молодец! Справился. Рекомендую
Все ОК
Ответный отзыв
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Прикладное ПО
21 отзыв
от $10
от 2 дней
#29
Базы данных
6 отзывов
от $10
от 2 дней
#14
Системное программирование
1 отзыв
от $10
от 2 дней
#21