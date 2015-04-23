Андрей, здравствуйте!

Пожалуйста проконсультируйте меня по такому вопросу: нужна программа, состоящая из 2 уже имеющихся в наличии простых программ - из них надо собрать одну программу (кода у меня нет). Необходимо будет сделать нормальный дизайн и добавить несколько кнопок. Как мы можем обсудить бюджет?

Спасибо. С Уважением, Алексей.