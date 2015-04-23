Программа

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Завершен1 заявка134 просмотра

Андрей, здравствуйте!

Пожалуйста проконсультируйте меня по такому вопросу: нужна программа, состоящая из 2 уже имеющихся в наличии простых программ - из них надо собрать одну программу (кода у меня нет). Необходимо будет сделать нормальный дизайн и добавить несколько кнопок. Как мы можем обсудить бюджет?

Спасибо. С Уважением, Алексей.

10 лет назад
OKB
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mida_mao
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$80
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mida_mao
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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