Автодозвон на мобильный с сервера

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Нужна программа (новая или свеженаписаная)

Которая будет звонить с сервера под windows по заданным ей мобильным номерам, и проигрывать определённые звуковые сообщения.

Со скайпа например или с какойнить другой ип телефонии

10 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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