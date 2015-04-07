По статье на английском языке написать программу на VBA.
Автодозвон на мобильный с сервера
Нужна программа (новая или свеженаписаная)
Которая будет звонить с сервера под windows по заданным ей мобильным номерам, и проигрывать определённые звуковые сообщения.
Со скайпа например или с какойнить другой ип телефонии
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