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Изменить интерфейс на приложении Qt 4.8.1
Программа VPN клиент написана на Qt 4.8.1 + Visual Studio 2008.
Qt выбрана для кроссплатформенности приложения.
На данный момент приложение создается для всех версий Windows (32 и 64 бит).
Задачи по программе (кратко):
1. Переименовать запускной файл
поменять иконки
2. Проверить ссылку в программе (не открывается в браузере)
3. Исправить текст переводов (русский и английский)
4. Изменить цвет фона в окнах
5. Добавить иконки при успешном подключении к VPN
6. Почему иногда вылетает окно Error
7. Скрывать часть текста при проверке IP адреса в программе
8. Проверить почему долго идет подключение
9. Создать файл ref.txt и добавить в ссылку доп. параметр &ref= со значением из файла
Исполнителю будет предоставлено подробное ТЗ с картинками что и как нужно сделать.
На данный момент приложение компилируем под Windows (32 и 64 бита).
Если у вас есть желание создавать приложения под Mac OS - это дополнительный плюс, так как в планах есть компиляция под Mac OS X (можно тестировать на Хакинтоше).
Срок реализации - не более 5 дней.
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