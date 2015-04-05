Изменить интерфейс на приложении Qt 4.8.1

Программа VPN клиент написана на Qt 4.8.1 + Visual Studio 2008.

Qt выбрана для кроссплатформенности приложения.

На данный момент приложение создается для всех версий Windows (32 и 64 бит).

Задачи по программе (кратко):

1. Переименовать запускной файл

поменять иконки

2. Проверить ссылку в программе (не открывается в браузере)

3. Исправить текст переводов (русский и английский)

4. Изменить цвет фона в окнах

5. Добавить иконки при успешном подключении к VPN

6. Почему иногда вылетает окно Error

7. Скрывать часть текста при проверке IP адреса в программе

8. Проверить почему долго идет подключение

9. Создать файл ref.txt и добавить в ссылку доп. параметр &ref= со значением из файла

Исполнителю будет предоставлено подробное ТЗ с картинками что и как нужно сделать.

На данный момент приложение компилируем под Windows (32 и 64 бита).

Если у вас есть желание создавать приложения под Mac OS - это дополнительный плюс, так как в планах есть компиляция под Mac OS X (можно тестировать на Хакинтоше).

Срок реализации - не более 5 дней.