Утилита или скрипт для конвертации содержания тхт файла

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен15 заявок272 просмотра

Текстовой файл с линейкой времени нужно перекодировать в другой текстовой формат: убрать/заменить знаки препинания, перед трехзначными числами двоеточие заменить на точки, комментарии снести в новую строку.

10 лет назад
rikon
59 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

vsichka
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
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ChProgram
Евгений 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

vsichka
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
ChProgram
Евгений 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад