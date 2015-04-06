IP конвертер на Qt

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка166 просмотров

Необходимо написать программу на Qt конвертирующую IP диапазон в CIDR и передать исходники заказчику

Пример:

10.0.0.1-10.0.0.255 => 10.0.0.0/24

10.0.0.1-10.0.50.240 => 10.0.0.0/18

10 лет назад
anfetisov
Антон 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$6
1 день
Работа была выполнена в срок и качественно. Мне понравилось, буду обращаться еще.
Заказчик всегда на связи и готов обсуждать детали проекта, что редко встречается. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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