Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте. Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...
Дисконтная программа в магазин
Необходима программа для установки на компьютер учитывающая накопительную систему скидок. Функционал программы должен быть минимальным, т.е не напрягать продавцов в магазине. Продавец, должен совершить минимальные действия - считать карты с помощью считывателя, ввести сумму покупки, нажать подтвердить.
Программа в этот момент определяет держателя карты, после введения суммы покупки рассчитывает размер скидки в рублях, после подтверждения сохраняет в базе. В конце дня продавец имеет возможность отправить отчет в txt формате на емаил. Либо в случае отсутствия интернета формирует отчет в txt формате. Где указываются следующие данные: Лицевой счет держателя карты, ФИО, сумма покупки за день, сумма скидки за день, "сумма к начислению". Программа должна иметь возможность вывести отчет за любой день, месяц, год, общим списком держателей карт и по каждому в отдельности. Для продавца должна быть возможность распечатать отчет в формате doc, где выводится общий список держателе карт совершивших покупки за сегодняшний день, с суммами покупок, суммами скидок. В итоговой строчке это все суммируется: Итого покупок на сумму ххххх, сумма скидок ххххх.
Файл-отчет отправляемый на емаил должен иметь название состоящего из символьного кода организации и даты формирования. Т.е если символьный код для организации установлен CENTR4 и отчет формируется за 1.04.2015 года, то файл имеет наименование сentr4_01042015.txt
Настройки программы:
Заполнение данных организации установившей программу - Наименование, адрес, емаил - сюда будут отправляться отчеты,
Заполнение данных организации где установлена программа - Наименование, адрес, символьный код.
Список держателей карт - Лицевой счет, ФИО, Адрес, номер телефона
Установление размера скидок - в процентах от суммы покупки
Установление размера "суммы к начислению" - в процентах от суммы покупки
Период действия накопленных скидок - в днях
Подключение к электронной почте с которого будут отправляться отчеты: логин, пароль
Отчет отправляемый на емаил организации установившей программу должен содержать иметь следующий вид, на примере: Наименование организации - "Успех", дата 2.04.2015 год:
# 2.04.2015 год
# Успех
# Всего кол-во человек совершивших покупки 13, на сумму 5000 рублей. Сумма скидок 50 рублей, сумма к начислению 25 рублей
0456; Иванов Иван Иванович; 300; 3; 1.5
3567; Петров Петр Петрович; 400; 4; 2
и т.д.
Программа должна автоматически запускаться при включении компьютера. Естественно, что программа должна иметь возможность работы с считывателями карт. Для предотвращения открытия другого окна, либо закрытия окна программы, нужно предусмотреть возможность открытия окна программы на весь экран, а закрытие программы либо через пароль, либо нажатием каких либо двух клавиш
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