Дисконтная программа в магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок203 просмотра

Необходима программа для установки на компьютер учитывающая накопительную систему скидок. Функционал программы должен быть минимальным, т.е не напрягать продавцов в магазине. Продавец, должен совершить минимальные действия - считать карты с помощью считывателя, ввести сумму покупки, нажать подтвердить.

Программа в этот момент определяет держателя карты, после введения суммы покупки рассчитывает размер скидки в рублях, после подтверждения сохраняет в базе. В конце дня продавец имеет возможность отправить отчет в txt формате на емаил. Либо в случае отсутствия интернета формирует отчет в txt формате. Где указываются следующие данные: Лицевой счет держателя карты, ФИО, сумма покупки за день, сумма скидки за день, "сумма к начислению". Программа должна иметь возможность вывести отчет за любой день, месяц, год, общим списком держателей карт и по каждому в отдельности. Для продавца должна быть возможность распечатать отчет в формате doc, где выводится общий список держателе карт совершивших покупки за сегодняшний день, с суммами покупок, суммами скидок. В итоговой строчке это все суммируется: Итого покупок на сумму ххххх, сумма скидок ххххх.

Файл-отчет отправляемый на емаил должен иметь название состоящего из символьного кода организации и даты формирования. Т.е если символьный код для организации установлен CENTR4 и отчет формируется за 1.04.2015 года, то файл имеет наименование сentr4_01042015.txt

Настройки программы:

Заполнение данных организации установившей программу - Наименование, адрес, емаил - сюда будут отправляться отчеты,

Заполнение данных организации где установлена программа - Наименование, адрес, символьный код.

Список держателей карт - Лицевой счет, ФИО, Адрес, номер телефона

Установление размера скидок - в процентах от суммы покупки

Установление размера "суммы к начислению" - в процентах от суммы покупки

Период действия накопленных скидок - в днях

Подключение к электронной почте с которого будут отправляться отчеты: логин, пароль

Отчет отправляемый на емаил организации установившей программу должен содержать иметь следующий вид, на примере: Наименование организации - "Успех", дата 2.04.2015 год:

# 2.04.2015 год

# Успех

# Всего кол-во человек совершивших покупки 13, на сумму 5000 рублей. Сумма скидок 50 рублей, сумма к начислению 25 рублей

0456; Иванов Иван Иванович; 300; 3; 1.5

3567; Петров Петр Петрович; 400; 4; 2

и т.д.

Программа должна автоматически запускаться при включении компьютера. Естественно, что программа должна иметь возможность работы с считывателями карт. Для предотвращения открытия другого окна, либо закрытия окна программы, нужно предусмотреть возможность открытия окна программы на весь экран, а закрытие программы либо через пароль, либо нажатием каких либо двух клавиш

10 лет назад
MarkovLeonid
Леонид 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка калькулятора шкафа-купе

    Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте.  Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа на Delphi (Строки)

    $10

    ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ Разработать приложение обработки строк. Использовать компоненты Memo, ListBox, ComboBox, Организовать ввод строки в компоненту Memo, а вывод результатов в ListBox. Условия задач выводить в компоненте StaticText. Организовать переключение задач с помощью ...

    Delphi
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оболочка для исполняемого файла (exe).

    Приложение которое нужно разработать, принимает произвольный исполняемый файл – далее - Исходный (любое приложение) и внедряет в него панель с кнопкой “запуск” и создает новый запускаемый файл. По запуску этого переработанного файла, появляется внедренная панель ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка ПО под Win XP, 7, 8 На языке C++

    $30

    Необходимо разработать клиент серверное приложение для мониторинга состояния рабочих станций в сети. Клиент - устанавливается на рабочую станцию пользователя и отслеживает определенные параметры (так же WOL и удаленное завершения работы машины) Для пользователя приложение ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Синхронизация с сервером

    ----------------- Бриф программы не полный и в некоторых моментах не детальный, всё будет оговорено по скайпу или по переписке. от исполнителя возможно нужны будут предложения по улучшению или советы. --------------------------- ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дипломные проекты по парсингу

    $500

    Требуется софт (на выбор - python/java/C#) и пояснительная записка. 1) Книжный метапоисковик по сайтам книжных издательств вот похожая диссертация - http://www.dissercat.com/content/agentnyi-podkhod-k-sozdaniyu-prilozhenii-parallelnogo-poiska-informatsii-v-raspredelennoi-si 2) Система интеллектуального парсинга и анализа ...

    Парсинг данныхJavaPython
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна помощь для печати картинки из .net приложения

    Необходимо разместить на странице два изображения с подписями и распечатать на принтере. Размеры изображений на бумаге 68х68 мм, исходный цифровой размер изображений 640х640 пикселей. Возможно ли это сделать без манипуляций с размерами изначального ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать Web Sip Phone

    Задание Необходимо создать Web sip phone. Описание Должен работать в браузерах на десктопных компьютерах и в браузерах на мобильных устройствах. Клиентскую часть разработать в виде JavaScript библиотеки с описанием ...

    JavaScript
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер истории платежей WebMoney через Web интерфейс

    $130

    необходимо парсить историю платежей WebMoney через Web интерфейс под Windows сервер получать данные и сохранять результаты через php на стороннем хостинге прокси+многопоточность необходимо парсить историю своих(много) кошельков ...

    PHP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад