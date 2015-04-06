Синхронизация с сервером

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки179 просмотров

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Бриф программы не полный и в некоторых моментах не детальный, всё будет оговорено по скайпу или по переписке. от исполнителя возможно нужны будут предложения по улучшению или советы.

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https://docs.google.com/document/d/1jKuzy_kf9sFYzARXCNXiqcAsod4KSAaMaqpSEUcNEMQ/edit?usp=sharing

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Жду вилку по стоимости и срокам.

Работаю по фиксированной стоимости.

10 лет назад
sman
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$40
5 дней
Молодец! Советую
Отличный заказчик. Понятное ТЗ и оплата вовремя. Рекомендую

Заявки фрилансеров

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад