Доработка калькулятора шкафа-купе

Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте. Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения и стоимости работы.

Список задач для доработки:

Добавить деление ящиков на 2 ряда

Убрать ограничение количества ящиков в секции, чтобы можно было заполнить ящиками всю секцию

Ширина шкафа от 10 см, при установке ширины более 270 см - сообщение что "Детали расположенные горизонтально не могут быть цельными т.к. достигнута максимально возможная длина материала и будут выполнены из нескольких отдельных деталей"

Установить высоту от 10 см, при установке высоты более 270 см - сообщение что "Детали расположенные вертикально не могут быть цельными т.к. достигнута максимально возможная длина материала и будут выполнены из нескольких отдельных деталей"

Добавить распашные двери на петлях стоимость которых считается также как стоимость корпуса

Если глубина меньше 50 см - не ставить штангу

Исправить ошибку - при добавлении секции все секции сдвигаются

Вешалка для брюк ставится вверх и не двигается - надо чтобы хотя бы ставилась посередине

Изменить основной цвет

Добавить кнопку Сохранить присвоением номера заказа для сохранения расчета на компе пользователя

Добавить возможность установить стоимость доставки и сборки в зависимости от стоимости изделия

Добавить выбор составных дверей

Сделать счетчик сколько раз пользовались, сколько печатали или сохранили (всего,за день, за месяц)

Кое-где поправить отображение

Немного изменить цвета дизайна