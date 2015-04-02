ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ Разработать приложение обработки строк. Использовать компоненты Memo, ListBox, ComboBox, Организовать ввод строки в компоненту Memo, а вывод результатов в ListBox. Условия задач выводить в компоненте StaticText. Организовать переключение задач с помощью ...
Доработка калькулятора шкафа-купе
Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте. Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения и стоимости работы.
Список задач для доработки:
Добавить деление ящиков на 2 ряда
Убрать ограничение количества ящиков в секции, чтобы можно было заполнить ящиками всю секцию
Ширина шкафа от 10 см, при установке ширины более 270 см - сообщение что "Детали расположенные горизонтально не могут быть цельными т.к. достигнута максимально возможная длина материала и будут выполнены из нескольких отдельных деталей"
Установить высоту от 10 см, при установке высоты более 270 см - сообщение что "Детали расположенные вертикально не могут быть цельными т.к. достигнута максимально возможная длина материала и будут выполнены из нескольких отдельных деталей"
Добавить распашные двери на петлях стоимость которых считается также как стоимость корпуса
Если глубина меньше 50 см - не ставить штангу
Исправить ошибку - при добавлении секции все секции сдвигаются
Вешалка для брюк ставится вверх и не двигается - надо чтобы хотя бы ставилась посередине
Изменить основной цвет
Добавить кнопку Сохранить присвоением номера заказа для сохранения расчета на компе пользователя
Добавить возможность установить стоимость доставки и сборки в зависимости от стоимости изделия
Добавить выбор составных дверей
Сделать счетчик сколько раз пользовались, сколько печатали или сохранили (всего,за день, за месяц)
Кое-где поправить отображение
Немного изменить цвета дизайна
Заявки фрилансеров
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