----------------- Бриф программы не полный и в некоторых моментах не детальный, всё будет оговорено по скайпу или по переписке. от исполнителя возможно нужны будут предложения по улучшению или советы. --------------------------- ...
Разработка ПО под Win XP, 7, 8 На языке C++
Необходимо разработать клиент серверное приложение для мониторинга состояния рабочих станций в сети.
Клиент - устанавливается на рабочую станцию пользователя и отслеживает определенные параметры (так же WOL и удаленное завершения работы машины) Для пользователя приложение должно быть недоступно и работать в фоновом режиме
Сервер - собирает информацию с клиентов и выводит ее в виде таблицы, так же элементы сортировки и группировки, посыл команд клиентам.
Софт должен стабильно работать на Windows платформах от XP и выше ( за исключением 10й )
Техническое задание будет.
Интерфейс еще дорабатывается.
Язык разработки только C++
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Требуется софт (на выбор - python/java/C#) и пояснительная записка. 1) Книжный метапоисковик по сайтам книжных издательств вот похожая диссертация - http://www.dissercat.com/content/agentnyi-podkhod-k-sozdaniyu-prilozhenii-parallelnogo-poiska-informatsii-v-raspredelennoi-si 2) Система интеллектуального парсинга и анализа ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо разместить на странице два изображения с подписями и распечатать на принтере. Размеры изображений на бумаге 68х68 мм, исходный цифровой размер изображений 640х640 пикселей. Возможно ли это сделать без манипуляций с размерами изначального ...Закрыт10 лет назад
Задание Необходимо создать Web sip phone. Описание Должен работать в браузерах на десктопных компьютерах и в браузерах на мобильных устройствах. Клиентскую часть разработать в виде JavaScript библиотеки с описанием ...Закрыт10 лет назад
- $130
необходимо парсить историю платежей WebMoney через Web интерфейс под Windows сервер получать данные и сохранять результаты через php на стороннем хостинге прокси+многопоточность необходимо парсить историю своих(много) кошельков ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть код С,написанный в PDF файле. Необходимо его реализовать в MS VS, желательно версии 2010.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужен скрипт который проверит 20 тыс папок на наличие в каждой хотя бы одного файл jpg и одного файла mp4, папки соответствующие этому условию должны быть переименованы путем дописывания "!" в конец названия ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
Интересует минимум функций: авторизация, отправка сообщений, получение, secret chat. Необходимо простое консольное приложение. Куплю готовые примеры на .NET.Закрыт10 лет назад
Необходима настройка dialplan для asterisk 11. имеется сервер с установленным asterisk + несколько GSM модемом с USB-dongle (вход./исход.) Планируется работа нескольких операторов по обработке звонков. Требуется настройка очереди входящих и исходящих ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна программа для просчета стоимости, квадратуры и веса вентиляционных изделий. Она должна быть установочной exe.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт10 лет назад