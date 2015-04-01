Разработка ПО под Win XP, 7, 8 На языке C++

Необходимо разработать клиент серверное приложение для мониторинга состояния рабочих станций в сети.

Клиент - устанавливается на рабочую станцию пользователя и отслеживает определенные параметры (так же WOL и удаленное завершения работы машины) Для пользователя приложение должно быть недоступно и работать в фоновом режиме

Сервер - собирает информацию с клиентов и выводит ее в виде таблицы, так же элементы сортировки и группировки, посыл команд клиентам.

Софт должен стабильно работать на Windows платформах от XP и выше ( за исключением 10й )

Техническое задание будет.

Интерфейс еще дорабатывается.

Язык разработки только C++