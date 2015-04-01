Разработка ПО под Win XP, 7, 8 На языке C++

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки459 просмотров

Необходимо разработать клиент серверное приложение для мониторинга состояния рабочих станций в сети.

Клиент - устанавливается на рабочую станцию пользователя и отслеживает определенные параметры (так же WOL и удаленное завершения работы машины) Для пользователя приложение должно быть недоступно и работать в фоновом режиме

Сервер - собирает информацию с клиентов и выводит ее в виде таблицы, так же элементы сортировки и группировки, посыл команд клиентам.

Софт должен стабильно работать на Windows платформах от XP и выше ( за исключением 10й )

Техническое задание будет.

Интерфейс еще дорабатывается.

Язык разработки только C++

10 лет назад
harddf
Юрий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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