Оболочка для исполняемого файла (exe).

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Закрыт4 заявки244 просмотра

Приложение которое нужно разработать, принимает произвольный исполняемый файл – далее - Исходный (любое приложение) и внедряет в него панель с кнопкой “запуск” и создает новый запускаемый файл. По запуску этого переработанного файла, появляется внедренная панель на которой кнопка “запуск”, после нажатия на эту кнопку, приложение запускается без создания Исходного файла на диске пользователя.

10 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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