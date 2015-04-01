Необходимо разработать клиент серверное приложение для мониторинга состояния рабочих станций в сети. Клиент - устанавливается на рабочую станцию пользователя и отслеживает определенные параметры (так же WOL и удаленное завершения работы машины) Для пользователя приложение ...
Оболочка для исполняемого файла (exe).
Приложение которое нужно разработать, принимает произвольный исполняемый файл – далее - Исходный (любое приложение) и внедряет в него панель с кнопкой “запуск” и создает новый запускаемый файл. По запуску этого переработанного файла, появляется внедренная панель на которой кнопка “запуск”, после нажатия на эту кнопку, приложение запускается без создания Исходного файла на диске пользователя.
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