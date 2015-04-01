Программа на Delphi (Строки)

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать приложение обработки строк. Использовать компоненты Memo, ListBox, ComboBox, Организовать ввод строки в компоненту Memo, а вывод результатов в ListBox. Условия задач выводить в компоненте StaticText. Организовать переключение задач с помощью RadioButton и RadioGroup (группы радиокнопок). Выбор задач осуществить с помощью ComboBox. Использовать кнопки BitBtn для выхода, записи и чтения исходной строковой информации.

Задания

1) Дан текст. Удалить повторяющиеся слова.

2) Дан текст. Создать текст все слова, которого начинаются на ту же букву, что и последнее слово исходного текста.