Программа на Delphi (Строки)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок295 просмотров

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать приложение обработки строк. Использовать компоненты Memo, ListBox, ComboBox, Организовать ввод строки в компоненту Memo, а вывод результатов в ListBox. Условия задач выводить в компоненте StaticText. Организовать переключение задач с помощью RadioButton и RadioGroup (группы радиокнопок). Выбор задач осуществить с помощью ComboBox. Использовать кнопки BitBtn для выхода, записи и чтения исходной строковой информации.

Задания

1) Дан текст. Удалить повторяющиеся слова.

2) Дан текст. Создать текст все слова, которого начинаются на ту же букву, что и последнее слово исходного текста.

Delphi
10 лет назад
Rayhorn
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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