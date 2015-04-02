Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте. Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...
Нужно написать макросы
По моему анализу прибыли предприятия нужно написать пару макросов ( пример вышлю )
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