Разработка программы вывода 2 видео потоков на 1 экран.

Задача следующая. В компьютер включен usb-адаптер Еasycap для захвата видео, в него подключены 2 видеокамеры, которые дают потоки приблизительно 800х600 точек.

Нужно эти видео потоки разместить на экране рядом, слева направо, и вывести на vga или hdmi выход.

Прошу предлагать свое видение решения, сроки и цены. При плодотворном сотрудничестве возможны дальнейшие заказы.