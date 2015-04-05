Программа анализа и сортировки текстовых файлов

Программа под Windows, интерфейс по-барабану - хоть консольная.

Существует каталог, в котором находятся файлы 1.html, 2 html, 3.html и т.д. и подкаталог с изображениями /images, в котором в котором находятся файлы изображений, именованные по принципу n-k.xxx, где n — номер соответствующего файла n.html, k — порядковый номер изображения, xxx — расширение jpg или png. Например, картинка 5–2.jpg — это вторая картинка, которая относится к файлу 5.html.

Задача программы — прочитать содержимое тэга

Фамилия Имя Отчество

в каждом из файлов, и отсортировать файлы по алфавиту ФИО, и, соответственно, переименовать нумерацию всех html-файлов, всех файлов с картинками и заменить внутри html-файлов имена файлов картинок внутри html-файлов.

Пример.

Было:

в файле 1.html:

Яковлев Иван

+ и линки на картинки 1–1.jpg, 1–2.jpg…

в файле 2.html:

Арбузов Иван

+ и линки на картинки 2–1.jpg, 2–2.jpg…

в файле 3.html:

Иванов Иван

+ и линки на картинки 3–1.jpg, 3–2.jpg…

Значит по алфавиту должны быть Арбузов — Иванов — Яковлев. Программа производит переименование всех html-файлов и картинок, и линков на картинки внутри html-файлов. Бывший 1.html переименовывается в 3.html, 2.html в 1html, 3.html в 2.html. Картинки 1-XX.jpg в 3-XX.jpg и т.д

Т.е., на выходе должны получится файлы:

в файле 1.html:

Арбузов Иван

+ и линки на картинки 1–1.jpg, 1–2.jpg…

в файле 2.html:

Иванов Иван

+ и линки на картинки 2–1.jpg, 2–2.jpg…

в файле 3.html:

Яковлев Иван

+ и линки на картинки 3–1.jpg, 3–2.jpg…

и соответственно файлы 2–1.jpg и 2–2.jpg (картинки Арбузова) переименовываются в 1–1.jpg, 1–2.jpg

и соответственно файлы 3–1.jpg и 3–2.jpg (картинки Иванова) переименовывются в 2–1.jpg, 2–2.jpg

и соответственно файлы 1–1.jpg и 1–2.jpg (картинки Яковлева) переименовывются в 3–1.jpg, 3–2.jpg