Простая программа под Windows

Нужно написать пару программу генерации содержания из HTML-файлов.

Платформа Windows, можно даже консольную без интерфейса (хотя любой простейший интерфейс конечно приятней).

Что она должна делать:

Программе в качестве входного указывается каталог (либо можно не указывать, а брать текущий), в котором содержатся текстовые файлы 1.html, 2.html, 3.html и т.д… Каждый файл — это некая статья. Внутри каждого из этих файлов нужно прочитать содержимое тэга

Фамилия Имя Отчество

и Название статьи.

Программа должна сгенерировать файл output.txt вида:

Фамилия И.О. Название статьи

Фамилия И.О. Название статьи

Фамилия И.О. Название статьи

Более понятно в прикрепленном файле.

Срок исполнения - 1 день, максимум (!) два дня.