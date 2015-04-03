Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте. Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...
Простая программа под Windows
Нужно написать пару программу генерации содержания из HTML-файлов.
Платформа Windows, можно даже консольную без интерфейса (хотя любой простейший интерфейс конечно приятней).
Что она должна делать:
Программе в качестве входного указывается каталог (либо можно не указывать, а брать текущий), в котором содержатся текстовые файлы 1.html, 2.html, 3.html и т.д… Каждый файл — это некая статья. Внутри каждого из этих файлов нужно прочитать содержимое тэга
Фамилия Имя Отчествои Название статьи.
Программа должна сгенерировать файл output.txt вида:
Более понятно в прикрепленном файле.
Срок исполнения - 1 день, максимум (!) два дня.
Выбранный исполнитель
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