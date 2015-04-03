Простая программа под Windows

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки204 просмотра

Нужно написать пару программу генерации содержания из HTML-файлов.

Платформа Windows, можно даже консольную без интерфейса (хотя любой простейший интерфейс конечно приятней).

Что она должна делать:

Программе в качестве входного указывается каталог (либо можно не указывать, а брать текущий), в котором содержатся текстовые файлы 1.html, 2.html, 3.html и т.д… Каждый файл — это некая статья. Внутри каждого из этих файлов нужно прочитать содержимое тэга

Фамилия Имя Отчество

и Название статьи.

Программа должна сгенерировать файл output.txt вида:

  • Фамилия И.О. Название статьи

  • Фамилия И.О. Название статьи

  • Фамилия И.О. Название статьи

    • Более понятно в прикрепленном файле.

    Срок исполнения - 1 день, максимум (!) два дня.

    HTML
    10 лет назад
    -IKS-
    49 лет
    17 лет в сервисе
    Был
    2 месяца назад

    Выбранный исполнитель

    airstep
    Тарас 
    40 лет
    10 лет в сервисе
    Был
    5 месяцев назад
    10 лет назад
    $20
    1 день
    Никаких проблем - все сделал быстро и правильно.
    Заказчик четко знает как написать и объяснить ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.

    Заявки фрилансеров

    airstep
    Тарас 
    40 лет
    10 лет в сервисе
    Был
    5 месяцев назад
    10 лет назад

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