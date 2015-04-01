Программа работы со словами

Нужна программа, которая сможет формировать файл для яндекс директ и гугл адвердз. Нужны функции как на этом сервисе https://keysa.ru/?r=1708 . В упрощенном варианте загружаю ключевые слова из эксель. Далее они появляются в окошке для редактирования. Система дает возможность делать заголовки из запросов пользователей. Нужно создать два набора заголовков для яндекс объявления и гугл адвердз. В них разное количество знаков. После редактирования длины и текста заголовка нужно предусмотреть еще несколько полей для того, чтобы вбить сам текст обяъвления (три варианта), ссылку на рекламируемый сайт. Четыре поля для дополнительных ссылок тексты и под них столько же полей для самих ссылок. После исправления все это нужно сохранить как проект и потом в файл эксель для загрузки в Яндекс директ и другой в Гугл адвердз.

На выходе формируется два файла. Исходные ключевые слова сохраняются для обеих систем неизменными, меняются только сами заголовки. Также возможность по ходу удалять не нужные слова, они удаляются из дальнейшей обработки и по гугл и по яндекс.