CRM для транспортной компании

Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте. Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...