CRM для транспортной компании

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Закрыт15 заявок272 просмотра

Основные параметры CRM

- внесение груза при получение накладных

- автоматическая печать счет-фактуры после доставки

- запись о получение оплаты

- отчеты для водителей и контрактников

- отчеты для диспетчеров

- запись расходов по каждому транспортному средству на топливо, ремонты, страховку, и тд

10 лет назад
demchukls
Леонид 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexIG
52 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$53
15 дней

Заявки фрилансеров

AlexIG
52 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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