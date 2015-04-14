Скрипт/макрос/парсер для перевода данных из HTML в CSV

Необходимо сосздать, скрипт или макрос для Excel, либо любой другой вид программ, для перевода данных из формата HTML в CSV (разделитель - запятая).

В прикрепленных файлах пример исходного HTML докуимента и пример CSV файла, который должен получиться в результате.

Более подробные детали обсудим с выбранным исполнителем.

В заявке обязательно укажите вашу цену и сроки.