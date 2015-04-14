Скрипт/макрос/парсер для перевода данных из HTML в CSV

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок271 просмотр

Необходимо сосздать, скрипт или макрос для Excel, либо любой другой вид программ, для перевода данных из формата HTML в CSV (разделитель - запятая).

В прикрепленных файлах пример исходного HTML докуимента и пример CSV файла, который должен получиться в результате.

Более подробные детали обсудим с выбранным исполнителем.

В заявке обязательно укажите вашу цену и сроки.

HTML
10 лет назад
Fujin
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
51 отзыв

Выбранный исполнитель

Vladimir_VV
Владимир 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$9
1 день
Владимир отлично справился с заданием. Скрипт написан быстро и качествеенно. Рекомендую.
Отличный заказчик, всю информацию предоставил, всегда на связи, есть возможность оперативно решать вопросы, оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vladimir_VV
Владимир 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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