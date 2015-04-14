Программа для расшифровки текста на Delphi

Задача следующая. В компьютер включен usb-адаптер Еasycap для захвата видео, в него подключены 2 видеокамеры, которые дают потоки приблизительно 800х600 точек. Нужно эти видео потоки разместить на экране рядом, слева направо, и вывести на ...