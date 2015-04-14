Программа для расшифровки текста на Delphi

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки284 просмотра

Нужно написать две небольшие программы. Задание во вложенном файле.

Delphi
10 лет назад
sqw
31 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ChProgram
Евгений 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$21
3 дня
Работа сделана быстро и качественно. Евгений подошел очень ответственно к выполнению заказа, отвечал на все вопросы. Однозначно рекомендую!
Ясная постановка задачи, Ирина была на связи все время выполнения, что бы ответить на уточняющие вопросы. Буду рад сотрудничать снова.

Заявки фрилансеров

ChProgram
Евгений 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад