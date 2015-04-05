Нужна программа, которая сможет формировать файл для яндекс директ и гугл адвердз. Нужны функции как на этом сервисе https://keysa.ru/?r=1708 . В упрощенном варианте загружаю ключевые слова из эксель. Далее они появляются в окошке для ...
Написать конструктор на C#
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Заявки фрилансеров
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