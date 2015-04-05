Требуется написание скрипта для СorelDraw алгоритм: выделенным объектам присваивается заливка области растра, расположенной за объектом (через функцию пипетки)
Требуется бот, имитирующий посетителя сайта
Требуется написать бота, который эмитирует посетителя сайта
Что должен уметь:
1) Посещать список доменов (из файла)
2) Эмитировать движение мишкой, сколлинг страницы и делать от 1 до 3 кликов по внутренним ссылкам (все это рандомно)
3) Проводить на сайте 20-30 секунд
4) Посещать один и тот же сайт по несколько раз (задается в настройка)
5) Делать все это параллельно на сотнях разных сайтов (многопоточность)
Кто может сделать, пишите ваши предложения по цене.
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