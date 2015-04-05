Требуется бот, имитирующий посетителя сайта

Требуется написать бота, который эмитирует посетителя сайта

Что должен уметь:

1) Посещать список доменов (из файла)

2) Эмитировать движение мишкой, сколлинг страницы и делать от 1 до 3 кликов по внутренним ссылкам (все это рандомно)

3) Проводить на сайте 20-30 секунд

4) Посещать один и тот же сайт по несколько раз (задается в настройка)

5) Делать все это параллельно на сотнях разных сайтов (многопоточность)

Кто может сделать, пишите ваши предложения по цене.