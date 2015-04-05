Требуется сделать сценарий для oktell по маршрутизации входящих/исходящих звонков (2 вида телефонии). От Вас цена и срок.
Скрипт/макрос для coreldraw
Требуется написание скрипта для СorelDraw
алгоритм: выделенным объектам присваивается заливка области растра, расположенной за объектом (через функцию пипетки)
Заявки фрилансеров
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