Скрипт/макрос для coreldraw

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Требуется написание скрипта для СorelDraw

алгоритм: выделенным объектам присваивается заливка области растра, расположенной за объектом (через функцию пипетки)

CorelDRAW
10 лет назад
millerundmiller
Андрей Миллер 
53 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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