Распознавание цифровых изображений на основе известных методов

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Завершен1 заявка176 просмотров

Приветствую, необходимо:

Написать программу на С#/Delphi для распознавания цифровых изображений, используя два алгоритма (на выбор) с сайта http://face-rec.org/algorithms Дополнительно реализовать оптимизацию изображений, выборка которых есть.

Также можно как один из алгоритмов использовать метод функционально-статистических испытаний. По нему есть дополнительная информация и код на Delphi.

Срок до 14.04

Delphi
10 лет назад
Mord_sith
Анна 
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$11
10 дней
Игорь, идеальный исполнитель. Полностью компетентен, сделал проект быстро и качественно, никаких претензий нет. Всегда на связи и готов обсудить детали, помочь со встречными вопросами. В радость работать с такими людьми.
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Заявки фрилансеров

shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад