Распознавание цифровых изображений на основе известных методов

Приветствую, необходимо:

Написать программу на С#/Delphi для распознавания цифровых изображений, используя два алгоритма (на выбор) с сайта http://face-rec.org/algorithms Дополнительно реализовать оптимизацию изображений, выборка которых есть.

Также можно как один из алгоритмов использовать метод функционально-статистических испытаний. По нему есть дополнительная информация и код на Delphi.

Срок до 14.04