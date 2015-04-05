Oktell сценарий маршрутизации входящих/исходящих звонков

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Закрыт1 заявка163 просмотра

Требуется сделать сценарий для oktell по маршрутизации входящих/исходящих звонков (2 вида телефонии).

От Вас цена и срок.

10 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров