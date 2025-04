Написать простую консольную программку (C)

Здравствуйте.

Требуется написать консольную программу на си ( C ) под Microsoft Visual Studio 2010.

Можно использовать только stdio.h а так-же while, if, for и переменные под int, char, long, float, double. Можно использовать модуль %, а так-же (+ / - *

Могу выслать готовую программу в exe которая делает указанную функцию.

Программа ждёт выбора числа между 1 и 9 (включительно) и рисует заданное количество V таким вот образом: прикрепил картинку и текстовой пример выдачи.

После выполнения этой программы, по желанию, сразу дам ещё похожее задание. Сроки сжатые.

Просьба сразу писать сроки и цену.

Благодарю. Хорошего дня.