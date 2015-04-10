Нужна программа (новая или свеженаписаная) Которая будет звонить с сервера под windows по заданным ей мобильным номерам, и проигрывать определённые звуковые сообщения. Со скайпа например или с какойнить другой ип телефонии
Отправки сообщений через API Viber, WhatsApp
Добрый день! Интересует написание программы, мессенджера, backend желательно python.
Программа должна рассылать сообщения в viber, whatsup, telegram.
В дальнейшем возможно понадобится расширение функционала программы. Работаю только по безопасной сделке.
Просьба писать по делу.
Спасибо.
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