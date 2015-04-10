Отправки сообщений через API Viber, WhatsApp

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок632 просмотра

Добрый день! Интересует написание программы, мессенджера, backend желательно python.

Программа должна рассылать сообщения в viber, whatsup, telegram.

В дальнейшем возможно понадобится расширение функционала программы. Работаю только по безопасной сделке.

Просьба писать по делу.

Спасибо.

Python
10 лет назад
spektr116
Эдуард 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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