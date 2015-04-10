Разработка ПО для CC2540

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  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка149 просмотров

Требуется разработать и отладить ПО для СС2540 в составе DK-MINI.

Необходимые функции - АЦП (1 канал) и передача данных BLE.

Более подробно - в переписке

Жду предложений по цене и времени.

10 лет назад
ECGDEV
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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