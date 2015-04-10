Java - запихнуть класс обратно в jar после декомпиляции и изменения

Есть плагин, в котором я хочу изменить функционал.

Сделал декомпиляцию, поменял все, что нужно. Теперь нужно скомпилить класс и положить обратно в jar - вот тут пока проблема.

Если кто решал подобную задачу, прошу помочь.

Спасибо!