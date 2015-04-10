Разработка клиента WEbDav

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки98 просмотров

Необходимо написать ПО полностью копирующее по функционалу виндовский клиент Яндекс Диска, с синхронизацией файлов и возможностью создания скриншотов экрана с дальней загрузкой на сервер.

10 лет назад
solohub
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров