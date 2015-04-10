Kartina Micro HD перепрошивка в Dune HD TV-102

Есть приставка Kartina Micro HD для просмотра каналов Kartina ТВ через интернет ( http://www.kartina.tv/shop_content.php/coID/1151 ) , есть прошивка для неё. Есть приставка DUNE HD 102 и прошиввка для неё ( http://dune-hd.com/firmware/tv102/ ).

точнее это одна и та же приставка. Нужно переделать прошивку Kartina Micro HD в Dune HD TV-102.