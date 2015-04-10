Winapi C++ парсинг файла реестра

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Закрыт2 заявки181 просмотр

написать ехе на чистом винапи

который будет запущен с дебаг привелегиями

ехе:

прочитает файл реестра на диске и соберёт данные с этой ветки реестра,со всех юзеров! работающих на пк

reg query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Servers"

10 лет назад
coronadva2
Баваров 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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