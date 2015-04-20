Форма ввода для типового договора

Есть типовой договор для клиентов в Word.

Есть два юрлица.

Необходимо создать форму в которой:

- можно выбрать галочкой юрлицо и что бы в договор это юрлицо автоматически вставилось (название, ген директор, реквизиты;

- были бы поля для заполнения: "Номер договора", "Дата", "ФИО клиента", "Срок поставки", "Паспорт или вод.удостоверение". И что бы эти данные автоматически заполнялись на нужных страницах договора.

- сделать возможность вставки эксель таблицы, что бы она появилась в договоре (в ней прописываются детали заказа клиента)

- кнопка печать с выбором количества копий и кнопка "сохранить договор как"