Форма ввода для типового договора

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Завершен8 заявок212 просмотров

Есть типовой договор для клиентов в Word.

Есть два юрлица.

Необходимо создать форму в которой:

- можно выбрать галочкой юрлицо и что бы в договор это юрлицо автоматически вставилось (название, ген директор, реквизиты;

- были бы поля для заполнения: "Номер договора", "Дата", "ФИО клиента", "Срок поставки", "Паспорт или вод.удостоверение". И что бы эти данные автоматически заполнялись на нужных страницах договора.

- сделать возможность вставки эксель таблицы, что бы она появилась в договоре (в ней прописываются детали заказа клиента)

- кнопка печать с выбором количества копий и кнопка "сохранить договор как"

10 лет назад
vova_moskva
Владимир 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв
10 лет назад
$60
2 дня
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Заявки фрилансеров

Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв
10 лет назад