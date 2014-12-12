vova_moskva

Мне понравилось как работает Роман. Быстро, качественно и профессионально. Я обрисовал проблему, а он предложил сразу несколько разных решений. В сроки уложился. Теперь работу по изменению прайса на сайте которую я обычно делал 3-4 дня я делаю сейчас реально за 5-7 минут :) Спасибо огромное и всем рекомендую отличного специалиста!