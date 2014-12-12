vova_moskva

Есть типовой договор для клиентов в Word. Есть два юрлица. Необходимо создать форму в которой: - можно выбрать галочкой юрлицо и что бы в договор это юрлицо автоматически вставилось (название, ...
Прикладное ПО1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Есть типовой договор для клиентов в Word. Есть два юрлица. Необходимо создать форму в которой: - можно выбрать галочкой юрлицо и что бы в договор это юрлицо автоматически вставилось (название, ...
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