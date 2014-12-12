vova_moskva

Владимир vova_moskva

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Форма ввода для типового договора

    Есть типовой договор для клиентов в Word. Есть два юрлица. Необходимо создать форму в которой: - можно выбрать галочкой юрлицо и что бы в договор это юрлицо автоматически вставилось (название, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать прайс импорта Magmi для Magento с нуля

    $100

    Из-за глобальных причин есть необходимость изменять рублевый прайс на сайте раз в 2-3 недели. Делать это ручками около 700 артикулов проблематично. Нужен человек который с нуля настроит Magmi и создаст файлы импорта + доступным ...

    Magento
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв
$60
9 баллов
10 лет назад
Форма ввода для типового договора
Поработали хорошо, оплата пришла быстро, скрипт довели до ума. Рекомендую!
Все отлично! Все работает! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создать прайс импорта Magmi для Magento с нуля
Magento
Оплата точно в срок, понятная постановка задачи, всем рекомендую
Мне понравилось как работает Роман. Быстро, качественно и профессионально. Я обрисовал проблему, а он предложил сразу несколько разных решений. В сроки уложился. Теперь работу по изменению прайса на сайте которую я обычно делал 3-4 дня я делаю сейчас реально за 5-7 минут :) Спасибо огромное и всем рекомендую отличного специалиста!
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