Написать приложении на основе php скрипта

Нужно написать приложение под windows с интерфейсом на основе простого php скрипта (он в качестве ТЗ).

Сам скрипт: https://www.sendspace.com/file/nhx1bo

Пример интерфейса - http://pixs.ru/showimage/chekerbase_4628429_16901444.jpg

Три поля:

1) файл на проверку

2) путь до файла с хешами

3) результирующий файл( по умлочанию тоже имя только c _good.txt )

4) внизу прогресс бар, что-то типо него нужно реализовать

Без установщика - просто 1 экзешник. Сам файл и сырцы нужно разместить на sourceforge или аналоге.