Нужна программа (новая или свеженаписаная) Которая будет звонить с сервера под windows по заданным ей мобильным номерам, и проигрывать определённые звуковые сообщения. Со скайпа например или с какойнить другой ип телефонии
Написать приложении на основе php скрипта
Нужно написать приложение под windows с интерфейсом на основе простого php скрипта (он в качестве ТЗ).
Сам скрипт: https://www.sendspace.com/file/nhx1bo
Пример интерфейса - http://pixs.ru/showimage/chekerbase_4628429_16901444.jpg
Три поля:
1) файл на проверку
2) путь до файла с хешами
3) результирующий файл( по умлочанию тоже имя только c _good.txt )
4) внизу прогресс бар, что-то типо него нужно реализовать
Без установщика - просто 1 экзешник. Сам файл и сырцы нужно разместить на sourceforge или аналоге.
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