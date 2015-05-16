Написать приложении на основе php скрипта

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Завершен3 заявки163 просмотра

Нужно написать приложение под windows с интерфейсом на основе простого php скрипта (он в качестве ТЗ).

Сам скрипт: https://www.sendspace.com/file/nhx1bo

Пример интерфейса - http://pixs.ru/showimage/chekerbase_4628429_16901444.jpg

Три поля:

1) файл на проверку

2) путь до файла с хешами

3) результирующий файл( по умлочанию тоже имя только c _good.txt )

4) внизу прогресс бар, что-то типо него нужно реализовать

Без установщика - просто 1 экзешник. Сам файл и сырцы нужно разместить на sourceforge или аналоге.

PHP
10 лет назад
serserniks
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно. Потребовалась доработка не в рамках тз, также была выполнена оперативна!
Спасибо!

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softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад